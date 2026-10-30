Пес с уникальным слухом стал помощником бойцов ВС России в зоне СВО

На Покровском направлении российским военнослужащим помогает пес Мрак Антонович. Питомец обладает уникальным слухом и может предупредить бойцов о летящем беспилотнике за несколько километров, сообщили в «Народном фронте».

Пес служит в зоне СВО вместе с кинологом с позывным Хосе. Когда он улавливает звук БПЛА, то начинает громко лаять. Благодаря этим сигналам военнослужащие успевают укрыться и защитить позиции.

Мрак Антонович попал на передовую еще щенком и прошел подготовку, поэтому не теряется даже в самые опасные моменты. Пса не пугают ни взрывы, ни пули — он смело выполняет поставленные задачи. Единственной слабостью Мрака Антоновича бойцы назвали любовь к тушенке, которой его часто угощают.

Ранее в «Народном фронте» рассказали о псе по кличке Донбасс, который регулярно приезжает в зону СВО с ансамблем Центрального военного округа. Питомец радует военнослужащих и поднимает им боевой дух.