Силы противовоздушной обороны ликвидировали 463 украинских дрона, летевших к приграничным районам России в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«За прошедшую ночь был обнаружен пролет 463 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации», — заявили военные.

Данные о местоположении целей передали расчетам ПВО, находящимся в зонах пролета аппаратов. Во время боевой работы все выявленные беспилотники ВСУ ликвидировали.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что за сутки российские военные ликвидировали 1425 дронов самолетного типа в зоне СВО. Помимо этого, ВС России поразили украинские транспортные объекты, задействованные в нуждах украинской армии. Всего подразделения ВСУ потеряли за сутки около 1155 единиц живой силы.