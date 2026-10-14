ВС России поразили 4 ТЭЦ, используемые в интересах ВСУ

В Киеве, Киевской и Харьковской областях поражены 4 украинские ТЭЦ

Российские войска нанесли удар по нескольким теплоэлектроцентралям на территории Украины, которые использовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дарницкая ТЭЦ-4 обеспечивала в Киеве электроэнергией объекты ВПК, а ТЭЦ-5 подавала ее в том числе на область. ТЭЦ-6 питала объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники в северо-восточной части Киевской области.

Тепловая электростанция Трипольская поставляла электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.

В Харьковской области атака пришлась по одноименной ТЭЦ-5. Она снабжает электричеством объекты ВПК в Харькове и западной части региона. Попали и по Змиевской тепловой электростанции, которая поставляет электроэнергию на объекты ВСУ в юго-восточной части субъекта.

Российские военные также поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», который обменивался интернет-трафиком, чтобы собирать разведывательную информацию о России.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили 902 украинских беспилотника над Россией за эту ночь. Из-за атаки БПЛА в школах и детских садах Балакова в Саратовской области отменили занятия.