360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России поразили 4 ТЭЦ, используемые в интересах ВСУ

    В Киеве, Киевской и Харьковской областях поражены 4 украинские ТЭЦ

    Фото: 360.ru

    Российские войска нанесли удар по нескольким теплоэлектроцентралям на территории Украины, которые использовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Дарницкая ТЭЦ-4 обеспечивала в Киеве электроэнергией объекты ВПК, а ТЭЦ-5 подавала ее в том числе на область. ТЭЦ-6 питала объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники в северо-восточной части Киевской области.

    Тепловая электростанция Трипольская поставляла электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.

    В Харьковской области атака пришлась по одноименной ТЭЦ-5. Она снабжает электричеством объекты ВПК в Харькове и западной части региона. Попали и по Змиевской тепловой электростанции, которая поставляет электроэнергию на объекты ВСУ в юго-восточной части субъекта.

    Российские военные также поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», который обменивался интернет-трафиком, чтобы собирать разведывательную информацию о России.

    Ранее стало известно, что силы ПВО сбили 902 украинских беспилотника над Россией за эту ночь. Из-за атаки БПЛА в школах и детских садах Балакова в Саратовской области отменили занятия.

    Читайте также

    Силы ПВО за ночь сбили 902 украинских беспилотника над Россией

    ВС России ударили по объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях

    За ночь артиллеристы «Севера» уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Силы ПВО за ночь сбили 902 украинских беспилотника над Россией

    ВС России ударили по объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях

    За ночь артиллеристы «Севера» уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ