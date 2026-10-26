Дети пострадали при атаке ВСУ беспилотниками по Мелитополю

Ночью украинские боевики устроили массированную атаку дронов на Мелитополь в Запорожской области, в результате ЧП пострадали дети. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий .

«Ночью киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по мирному Мелитополю. Поврежден ряд гражданских объектов, есть пострадавшие», — написал он.

Во время атаки на частные дома пострадали дети 2015 и 2016 года рождения, а также мужчина 1961 года рождения. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Начались обследования конструкций зданий и оценка ущерба.

Утром 26 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что за ночь силы ПВО ликвидировали 20 дронов в Камненске-Шахтинском и четырех районах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.