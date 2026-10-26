Дети пострадали при атаке ВСУ беспилотниками по Мелитополю
Ночью украинские боевики устроили массированную атаку дронов на Мелитополь в Запорожской области, в результате ЧП пострадали дети. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Ночью киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по мирному Мелитополю. Поврежден ряд гражданских объектов, есть пострадавшие», — написал он.
Во время атаки на частные дома пострадали дети 2015 и 2016 года рождения, а также мужчина 1961 года рождения. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Начались обследования конструкций зданий и оценка ущерба.
Утром 26 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что за ночь силы ПВО ликвидировали 20 дронов в Камненске-Шахтинском и четырех районах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.