Выставку трофеев СВО открыли в парке «Патриот» в Одинцове

Уникальная выставка трофеев, посвященная событиям, связанных со специальной военной операцией на Украине, открылась в одинцовском парке «Патриот». Основная цель — предоставить посетителям возможность ознакомиться с образцами вооружения и техникой, применяемыми в боевых действиях.

Экспозиция работает по тематическим зонам, каждая из которых посвящена определенному виду и роду войск. Посетители могут увидеть разнообразие стрелкового оружия, минометов, гранатометов, а также беспилотных летательных аппаратов и инженерного вооружения. Особое внимание уделяется бронетехнике — здесь представлены танки и бронемашины, которые наглядно демонстрируют мощь и технические возможности современных сил.

Подбор экспонатов начался еще в августе 2022 года и на сегодняшний день включает свыше 350 образцов, среди которых как продукция украинского военно-промышленного комплекса, так и вооружение, поставленное странами Северо-атлантического альянса.

Стоит отметить, что для обеспечения безопасности и комфорта посетителей экскурсии проходят только в составе организованных групп, состоящих не более чем из 22 человек. Посещение выставки ограничено по возрасту — от 12 лет.