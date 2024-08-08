ВСУ хотели сорвать поставки российского газа в Европу
WP: целью атаки Украины на Курскую область был срыв поставок газа в Европу
Украинские войска, атаковав Курскую область, хотели захватить важный транзитный узел газа. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», — написали авторы публикации.
Журналисты добавили, что Соединенные Штаты не стали критиковать решения Украины о проведении операции в Курской области. Президент Владимир Зеленский уже отчитался перед конгрессом.
В Судже находится крупная газораспределительная станция, откуда подается топливо транзитом через Украину. Но «Газпром» не останавливал подачу газа.
Украинские боевики на танках попытались прорваться через границу в Курской области. Военные бомбили города и села, пострадали и погибли мирные жители. Ранее 360.ru показал кадры последствий обстрелов.
Ранее стали появляться фейковые новости, будто в Курске царит паника, люди скупают гречку и бензин. Также ходили слухи, что некоторые жители якобы подняли цены на аренду квартир, чтобы нажиться на эвакуированных.