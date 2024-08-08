ВСУ хотели сорвать поставки российского газа в Европу

WP: целью атаки Украины на Курскую область был срыв поставок газа в Европу

Украинские войска, атаковав Курскую область, хотели захватить важный транзитный узел газа. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», — написали авторы публикации.

Журналисты добавили, что Соединенные Штаты не стали критиковать решения Украины о проведении операции в Курской области. Президент Владимир Зеленский уже отчитался перед конгрессом.

В Судже находится крупная газораспределительная станция, откуда подается топливо транзитом через Украину. Но «Газпром» не останавливал подачу газа.

Украинские боевики на танках попытались прорваться через границу в Курской области. Военные бомбили города и села, пострадали и погибли мирные жители. Ранее 360.ru показал кадры последствий обстрелов.

Ранее стали появляться фейковые новости, будто в Курске царит паника, люди скупают гречку и бензин. Также ходили слухи, что некоторые жители якобы подняли цены на аренду квартир, чтобы нажиться на эвакуированных.