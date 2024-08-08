PR-акция в Судже. Зачем ВСУ на самом деле пытались прорваться в Курскую область

Нападение украинских боевиков на Курскую область могло преследовать сразу несколько целей, но прежде всего ВСУ хотели показать западным кураторам, будто на что-то способны. Своим мнением в беседе с журналистом 360.ru Антоном Шестаковым поделился военный эксперт Евгений Михайлов.

«Версий действительно много. Одна из них о том, что это попытка спровоцировать русские войска отвести боевые подразделения на поддержку Курской области с фронта, где украинцы терпят реальное поражение: на Донецком, Харьковском направлениях», — заявил Михайлов.

Другая версия, по его словам, связана с желанием противника захватить Курскую АЭС. В случае успеха, Украина бы пошла на шантаж, пояснил специалист.

Третий вариант касается планов ВСУ на газораспределительную станцию в Судже. Оттуда подается газ для Европы транзитом через Украину. Как предположил военный эксперт, украинцы могли попытаться уничтожить объект, чтобы выставить виновной российскую сторону в случае прекращения поставок топлива Венгрии и Словакии.

При этом все свои действия на территории российского региона украинские военные пытались заснять на видео. Видимо, чтобы показать зарубежным наставникам. Эксперт предположил, что боевики вообще действовали на авось: вдруг хоть что-то получится.

«PR-акция: „Смотрите, что мы можем. Если бы у нас было еще больше вашей помощи, мы бы смогли больше“», — заключил Михайлов.

В МИД России атаку ВСУ на Курскую область назвали кровавым терактом. Украинские боевики на танках попытались прорваться через границу 6 августа. Военные бомбили города и села, пострадали и погибли мирные жители. Ранее 360.ru показал кадры последствий бомбежки.