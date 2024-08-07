«Ни света, ни газа, ни воды». Суджанин показал последствия украинской бомбежки

Появилось новое видео с последствиями украинских обстрелов Суджи. В распоряжении 360.ru оказалась запись, на которой видны полуразрушенные дома и обрывки проводов, разбросанные по дороге.

«Дома ни света, ни газа, ни воды», — заявил очевидец.

Многие здания остались без крыш и окон. Улицы усыпаны обломками, на дорогах — воронки от снарядов. Наблюдаются также проблемы со связью.

Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа: около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться через границу на танках и боевых машинах. Боевики бомбили жилые дома и авто. Пострадали несколько человек, в том числе дети. Стало известно, что военные в упор расстреляли беременную женщину на глазах у ее мужа и полуторогодовалого сына.

Ранее президент Владимир Путин взял ситуацию на личный контроль и призвал глав регионов оказать помощь Курской области. Сейчас российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь территории страны.