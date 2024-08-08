Фейк: в Курске царит паника, люди скупают гречку и бензин

Информация о панике и очередях на АЗС в Курске оказалась недостоверной

В Сети распространился видеоролик, который рассказывает о панике в Курске, возникшей из-за вторжения ВСУ в приграничные районы области. По словам авторов публикаций, люди скупают гречку, а также выстраиваются в очереди на АЗС. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Курске началась паника, люди скупают гречку и другие продукты, а на заправках выстраиваются очереди, так как жители опасаются перебоев с поставками топлива.

Правда

Представленное видео оказалось построено преимущественно на фейковых материалах.

Так, на 17-й секунде демонстрируется фото опустевших полок и утверждается, что жители Курска якобы скупили все продукты. Это изображение взято из статьи про перебои с поставками продуктов в украинских городах в феврале 2022 года, о чем писал городской портал «Горловская мозаика».

На 7:38 показывается якобы отключение энергоблоков на Курской АЭС из-за приближения ВСУ. При этом видео было снято 31 января 2024 года, когда на станции в плановом режиме выводили из эксплуатации энергоблок № 2 РБМК-1000, успешно прослуживший 45 лет и два дня. Вдобавок авторы отзеркалили видео. Это можно понять по тому, что карманы на униформе специалистов «Росэнергоатома» сместились на правую сторону.

Кроме того, на 8:10 заявляется о том, что в Белгородской области по радио распространяются сообщения о необходимости покинуть территорию. Эта информация также оказалась недостоверной.

Видео призвано создать ощущение паники и безысходности, создать видимость успехов ВСУ, однако, как сообщил ТАСС врио губернатора Курской области, украинские войска не продвинулись в Курской области, а, наоборот, отступают.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.