Зеленский встретился с представителями конгресса США и поговорил «о мире»

Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области встретился с представителями конгресса США. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Говорили о защите нашего государства и других ценностей», — сказал он.

Зеленский добавил, что вместе с союзниками делает все, чтобы как можно быстрее достичь «справедливого мира».

Не забыл украинский политик обсудить со своими покровителями системы ПВО, сообщил RT. Также он поговорил с представителями конгресса об усилении обороноспособности Украины и первоочередных потребностях войск.

Зеленский, полномочия которого истекли в мае, пытается вывести российскую сторону к переговорам в собственных интересах на фоне предстоящих выборов президента США. Об этом «Известиям» рассказал политолог Александр Михайлов. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал атаку попыткой усиления позиции страны перед переговорами.