«Газпром» продолжил подавать газ через ГИС «Суджа»

«Газпром» 8 августа передал для транзита через «Суджу» 37,3 млн кубометра газа

«Газпром» не останавливал подачу газа для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, его процитировал «Интерфакс» .

По состоянию на 8 августа «Газпром» подал Украине 37,3 миллиона кубометров газа. Украинская сторона подтвердила этот объем, добавил Куприянов.

С начала 2024 года Россия подавала более 40 миллионов кубометров в день, но 7 августа прокачка опустилась до 39,4 миллиона кубометров.

«Заявка на ГИС „Сохрановка“ отклонена», — подчеркнул представитель «Газпрома».

Европейская информационная платформа ENTSOG подтвердила, что поток газа из России в Евросоюз остается непрерывным.

Аналитик Игорь Юшков отмечал востребованность российского газа на мировом рынке. Отбор газа по долгосрочным контрактам «Газпрома» оказался для Европы более выгодным, чем покупка СПГ на спотовом рынке, сообщил RT.