Фейк: жители Курска подняли цены на аренду квартир, чтобы нажиться на эвакуированных

Информация о росте цен на аренду квартир в Курске оказалась недостоверной

В интернете появилось сообщение с просьбой к жителям Курска снизить цены на аренду жилья, чтобы у выезжающих из приграничья была возможность разместиться в городе. По информации авторов публикации, цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры находятся на уровне 60 тысяч рублей в месяц. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Жители Курска решили нажиться на происходящем в области и резко подняли цены на аренду квартир, чтобы сделать прибыль на людях, эвакуированных из зоны боевых действий, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жительницу Суджи.

Правда

Вероятнее всего, в публикации идет речь о посуточной аренде жилья. На момент публикации этого материала на сервисе ЦИАН среди 155 предложений с посуточной арендой, 55 были дешевле или равны 1200 рублям, что соответствует 36 тысячам рублей в месяц.

Кроме того, для эвакуируемых открыли 21 ПВР. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, с обстреливаемых территорий на 7 августа вывезли несколько тысяч человек.

К помощи с размещением выехавшего из приграничных районов населения подключились другие регионы. Так уже в первую ночь после атаки ВСУ в Орловской области развернули ПВР и приняли первую группу жителей курского приграничья. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о готовности принять детей, вывезенных из опасных зон.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.