360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Балашихи

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

    Волонтеры городского округа Балашиха отправили очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. Получателями станут полевые госпитали, военнослужащие, а также воспитанники детского социального центра в Донецке.

    Груз состоял медикаментов, средств личной гигиены, теплых вещей и детских писем. Представители «Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области» передали несколько коробок для полевых госпиталей.

    «Мы сегодня привезли от нашей профсоюзной организации белье для госпиталей. Я думаю, что это тоже очень важно и это поможет и нашим медикам, и, главное, нашим ребятам выздороветь и вернуться в строй, а потом вернуться домой с победой», — рассказала председатель первичной профсоюзной организации «Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области» Наталья Романько.

    Сопровождать груз будут «Ночные волки», которые посещают регион с 2014 года. В сборе помощи участвовали волонтеры регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», партия «Единая Россия» и неравнодушные жители округа.

    «Хотелось отдельно отметить, что наши жители, неравнодушные жители Балашихи, приносят сюда, в пункт приема гуманитарной помощи, теплые носки. Сейчас наступают холода, и теплые носки, также как и письма наших школьников, согревают ребят», — поделилась председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

    В Балашихе на постоянной основе работают три пункта сбора гуманитарной помощи: на базе Общественной палаты и в приемных «Единой России».

    Читайте также

    Спортсмены из Серпухова выступили на областных соревнованиях по плаванию

    Подмосковный врач Суворов предостерег от бесконтрольного приема БАДов

    Ямочный ремонт перед зимним сезоном проведут в Наро-Фоминске

    Оплату проезда проверили в 2,8 тысячи автобусов Подмосковья за неделю

    Заявки на программу «Земский тренер» начали принимать в Подмосковье

    Ветераны СВО из Ленинского округа приняли участие в спортивном соревновании

    Более 30 спортивных объектов модернизируют в Подмосковье до 2030 года

    Встреча молодежи с ветераном СВО прошла в Лобне

    День сотрудника органов внутренних дел отметили в Чехове

    В Павловском Посаде потушили лесной пожар в день обнаружения

    Химки станут одной из главных площадок «Открытого кубка ШОС»

    Подмосковные спасатели призвали не трогать оставленные без присмотра вещи