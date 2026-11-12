Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Балашихи

Волонтеры городского округа Балашиха отправили очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. Получателями станут полевые госпитали, военнослужащие, а также воспитанники детского социального центра в Донецке.

Груз состоял медикаментов, средств личной гигиены, теплых вещей и детских писем. Представители «Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области» передали несколько коробок для полевых госпиталей.

«Мы сегодня привезли от нашей профсоюзной организации белье для госпиталей. Я думаю, что это тоже очень важно и это поможет и нашим медикам, и, главное, нашим ребятам выздороветь и вернуться в строй, а потом вернуться домой с победой», — рассказала председатель первичной профсоюзной организации «Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области» Наталья Романько.

Сопровождать груз будут «Ночные волки», которые посещают регион с 2014 года. В сборе помощи участвовали волонтеры регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», партия «Единая Россия» и неравнодушные жители округа.

«Хотелось отдельно отметить, что наши жители, неравнодушные жители Балашихи, приносят сюда, в пункт приема гуманитарной помощи, теплые носки. Сейчас наступают холода, и теплые носки, также как и письма наших школьников, согревают ребят», — поделилась председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

В Балашихе на постоянной основе работают три пункта сбора гуманитарной помощи: на базе Общественной палаты и в приемных «Единой России».