Встреча волонтеров по вопросам поддержки бойцов СВО прошла в Балашихе

В Центре объединения гражданских инициатив «Единые» прошла значимая встреча, посвященная вопросам поддержки участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие партийцы и волонтеры, которые обсудили организацию гуманитарной помощи и взаимодействие в этой сфере.

Член фракции «Единая Россия» Сергей Щукин оперативно откликнулся на инициативу волонтеров, что способствовало конструктивному диалогу и совместному поиску эффективных решений. В рамках встречи он выразил благодарность Нагорной Татьяне Кузьминичне за ее активный вклад в поддержку военнослужащих.

«Мы должны поддерживать друг друга и работать вместе ради общей цели — защиты наших граждан и нашей Родины», — подчеркнул Сергей Щукин.

Волонтеры рассказали о своих успехах в сборе и доставке гуманитарной помощи, а также в оказании поддержки семьям участников СВО. Обсуждения позволили укрепить сотрудничество между партийными структурами и волонтерским движением, что важно для координации усилий и повышения эффективности помощи.