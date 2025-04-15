Встреча ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей прошла в Балашихе

В Российском государственном университете имени Владимира Вернадского в Балашихе прошла патриотическая встреча, посвященная освобождению узников фашистских концлагерей. Мероприятие под девизом «Успех в единстве поколений» собрало педагогов, сотрудников вуза и жителей округа.

Депутаты горсовета Вячеслав Крылов и Антон Орешков также приняли участие в встрече, напомнив о трагических страницах истории страны.

Антон Орешков подчеркнул важность поддержки друг друга в непростое время, отметив, что связь поколений проявляется в трудовых династиях, вносящих значительный вклад в развитие Балашихи. Он отметил, что врачи, учителя, строители и работники предприятий объединяют прошлое, настоящее и будущее, передавая своим детям и внукам не только профессиональные навыки, но и важнейшие человеческие ценности — ответственность, трудолюбие и любовь к своему делу.

Преподаватель истории Богдан Базилевич рассказал о 14 тысячах концлагерей, гетто и тюрем, созданных в Германии и оккупированных ею странах во времена Второй мировой войны.

Администратор группы помощи СВО «По зову сердца» Нелли Келпш поделилась информацией о поддержке, оказываемой сообществом по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Она отметила, что в Железнодорожном функционируют восемь действующих цехов, где сплетено около тысячи маскировочных сетей, отправленных напрямую в подразделения.

В завершение встречи за многолетний вклад в образование и науку, преданность своему делу и передачу знаний новым поколениям благодарственным письмом была награждена династия Семеновых. Общий трудовой стаж Владимира Александровича, Елены Николаевны и их сына Александра Владимировича составляет почти 100 лет. Все трое работают в университете имени Вернадского. В составе группы ученых Владимир Семенов является разработчиком навесного плуга для гладкой пахоты, запатентованного в том числе в США.

Патриотические мероприятия «Успех в единстве поколений» продолжатся в Балашихе. Они будут проходить в домах культуры, школах и библиотеках города и объединят всех желающих вспомнить значимые события в истории России и сплотиться для воплощения ее светлого будущего.