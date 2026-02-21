Ситуацию для ВСУ в зоне спецоперации усугубили вода в окопах и мороз

Из-за нескольких природных факторов из строя вышли до трети личного состава подразделений ВСУ, заблокированных на восточном берегу Оскола. Потери среди боевиков растут из-за воды в окопах, морозов и антисанитарии. Об этом заявил ИС «Вести» заявил военный метеоролог кандидат технических наук Евгений Тишковец.

По данным радиоперехватов, в украинской армии зашкаливает число обморожений на Купянском направлении. Тишковец объяснил, что умеренно континентальный климат на востоке Украины проявляет себя достаточно жестко.

«Суточная амплитуда температур может быть значительной: днем — слабый плюс, ночью — морозы. Такие частые переходы через ноль создают тяжелейшие условия для тех, кто сидит в плохо оборудованных окопах», — подчеркнул он.

По словам синоптика, черноземы и суглинки не пропускают воду, поэтому растаявший снег скапливается в окопах. От воды не спасают даже дренажные каналы.

«Два фактора — холод и вода — работают в связке, и эта связка убийственна», — уточнил Тишковец.

Также он обратил внимание на плохие санитарные условия в ВСУ. Тишковец рассказал, что в одной из украинских бригад разместили выгребную яму в низине, в результате содержимое растеклось по позиции.

Из-за того, что отходы не разлагаются в зимнее время, украинские военные не вывозят мусор. Но, когда наступит весна, они оттают и патогенная микрофлора разнесется талой водой по позициям, провоцируя вспышки заболеваний.

Ранее ВС России поразили казармы ВСУ в районе села Писаревка в Сумской области. В числе ликвидированных были «медийные» боевики.