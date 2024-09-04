Сальдо: ВС России нанесли удар в Полтаве по центру с натовскими инструкторами

Военный институт в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, был базой для иностранных инструкторов. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА «Новости» .

ВСУ, по его словам, находятся под полным руководством натовских стран, которые поддерживают отправку на Украину наемников.

«Ну и для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения», — заявил Сальдо.

В Полтаве, подчеркнул он, уничтожили именно такой центр.

О том, что российские военные ударили по военному институту связи в Полтаве, стало известно 3 сентября. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военное училище готовило операторов радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил более чем о 40 погибших и порядка 180 раненых, а позже сообщил о росте числа погибших и пострадавших. По данным России, ВСУ потеряли порядка 100 человек. Возникли слухи, что украинские власти скрывают реальные потери.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук допустил, что удар осуществили по чьей-то наводке. На Западе удар по тренировочному центру назвали одним из самых мощных с начала спецоперации на Украине.