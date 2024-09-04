Фейк: ВС РФ ударили по гражданскому учебному заведению в Полтаве
Информация об ударе ВС РФ по гражданскому заведению в Полтаве оказалась фейком
В Сети появилась информация о якобы ракетном ударе ВС России по гражданскому учебному заведению в Полтаве. Эти данные оказались ложью.
Фейк
Украинские Telegram-каналы распространили новость о том, что российские военные якобы разгромили гражданское учебное заведение в Полтаве. Более того, Владимир Зеленский заявил, что бойцы двумя баллистическими ракетами будто бы целились в учебное заведение и близлежащую больницу, в результате частично разрушили здание института связи. При этом не все западные СМИ подхватили такой нарратив.
Правда
Российские бойцы ударили по Военному институту связи в Полтаве. В этом учреждении обучали специалистов по РЛС и РЭБ. Здание с плацем, на котором проходило построение непосредственно перед ударом, расположено на Зеньковской, 44. Ближайшая больница находится в 1300 метрах от военного вуза, это можно увидеть на скриншотах карты.
Некоторые западные издания не поверили словам Зеленского и честно написали, что ракетный удар нанесли по военному институту.
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