Фейк: ВС РФ ударили по гражданскому учебному заведению в Полтаве

В Сети появилась информация о якобы ракетном ударе ВС России по гражданскому учебному заведению в Полтаве. Эти данные оказались ложью.

Фейк

Украинские Telegram-каналы распространили новость о том, что российские военные якобы разгромили гражданское учебное заведение в Полтаве. Более того, Владимир Зеленский заявил, что бойцы двумя баллистическими ракетами будто бы целились в учебное заведение и близлежащую больницу, в результате частично разрушили здание института связи. При этом не все западные СМИ подхватили такой нарратив.

Правда

Российские бойцы ударили по Военному институту связи в Полтаве. В этом учреждении обучали специалистов по РЛС и РЭБ. Здание с плацем, на котором проходило построение непосредственно перед ударом, расположено на Зеньковской, 44. Ближайшая больница находится в 1300 метрах от военного вуза, это можно увидеть на скриншотах карты.