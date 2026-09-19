Силы ПВО уничтожили 288 беспилотников за 12 часов над Россией

Почти три сотни беспилотников самолетного типа уничтожили российские средства ПВО в течение дня. С 08:00 до 20:00 по московскому времени военные перехватили 288 дронов, сообщило Минобороны России .

Атаки затронули сразу несколько частей страны. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны работали над девятью областями — Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской.

Кроме того, беспилотники уничтожили в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Перехваты также происходили над Черным морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин привел данные об атаках за последнюю неделю. По его словам, с утра 12 сентября до утра 19 сентября в сторону Московского региона направлялись 2022 беспилотника. Большую их часть силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, а 186 дронов уничтожили при приближении к Москве.