ВС России поразили таможенно-логистический центр ВСУ с грузами из Европы

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли удары по логистическим центрам и портам Украины, объектам транспортной инфраструктуры и судам с грузами для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

В Киевской области армия ударила по таможенно-логистическому центру «Копылов Логистик Парк», где хранились и распределялись военные грузы из европейских стран.

«Кроме того, на переходе морем поражены два морских судна типа „сухогруз“, доставлявшие в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — добавили в министерстве.

Накануне российские военные атаковали два сухогруза и танкер, используемые в интересах украинских боевиков.