Из-за атаки БПЛА в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции

В результате налета беспилотников в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что еще четыре человека пострадали — трое мужчин и женщина получили ранения из-за падения фрагментов БПЛА на их автомобили на трассе и заправке.

«В Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу», — отметил глава региона.

Возгорания не произошло, но обесточило линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение составов приостановили.

Повреждения также получил участок трассы Р-280 и четыре автомобиля. В связи с ЧП власти перекрыли движение через мост на 64-м километре дороги. Объезд организовали через Таганрог и село Покровское.

Также пострадала электроподстанция в квартале Шубин, разгорелся пожар. Всего за ночь над Ростовской области нейтрализовали около 50 беспилотников.

Ранее из-за БПЛА погиб пенсионер, ехавший на велосипеде в Брянской области.