Возгорание в жилом доме на Спортивном проезде в Раменском потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Спортивном проезде в Раменском

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло при отражении атаки беспилотника в Раменском. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

«В Спортивном проезде пожар ликвидирован», — указал собеседник агентства.

Сильные повреждения получили квартиры на 11 и 12 этажах. Пожарные ведут проливку балконов. О возгорании в многоэтажке сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Два дрона ликвидировали в городском округе Домодедово. Еще два беспилотника уничтожили в Раменском городском округе. По одному БПЛА сбили в городских округа Люберцы и Коломна.

В результате атаки украинских дронов по городу Раменскому погиб девятилетний ребенок. Еще один беспилотник попал в дом на улице Высоковольтной, повреждения получил один человек.