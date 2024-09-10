Возгорание в жилом доме на Спортивном проезде в Раменском потушили

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло при отражении атаки беспилотника в Раменском. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.
«В Спортивном проезде пожар ликвидирован», — указал собеседник агентства.
Сильные повреждения получили квартиры на 11 и 12 этажах. Пожарные ведут проливку балконов. О возгорании в многоэтажке сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Два дрона ликвидировали в городском округе Домодедово. Еще два беспилотника уничтожили в Раменском городском округе. По одному БПЛА сбили в городских округа Люберцы и Коломна.
В результате атаки украинских дронов по городу Раменскому погиб девятилетний ребенок. Еще один беспилотник попал в дом на улице Высоковольтной, повреждения получил один человек.
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