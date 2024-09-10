Летевшие к Москве БПЛА сбили в Раменском городском округе

Собянин: силы ПВО сбили в Раменском два летевших к Москве беспилотника

Военные предотвратили атаку беспилотниками на Москву. Два дрона засекли и уничтожили в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито еще два беспилотника, летевших на Москву», — объявил он.

Экстренные службы выехали к месту падения обломков аппаратов. Собянин уточнил, что разрушений и пострадавших они не обнаружили.

Незадолго до этого стало известно о сбитом БПЛА над Люберцами. В этом случае так же обошлось без последствий.

В Брянской области силы ПВО отразили массированную атаку дронами. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении 21 беспилотника самолетного типа. В Липецкой области после объявления воздушной опасности подавили БПЛА в Елецком районе, Воловском и Липецком муниципальных образованиях.