Летевшие на Москву два дрона сбили под Домодедовом

Средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву, в городском округе Домодедово. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб.
Губернатор Александр Богомаз также сообщил об отражении массированной атаки беспилотниками в Брянской области. ВС России ликвидировали 59 украинских дронов. Глава региона поблагодарил военных за проделанную работу.
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