Летевшие на Москву два дрона сбили под Домодедовом

Средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву, в городском округе Домодедово. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб.

В ночь на вторник летевшие на столицу беспилотники уже сбили в городском округе Люберцы, а также в Раменском и Подольском городских округах. Собянин отметил, что разрушений и пострадавших не обнаружили.

Губернатор Александр Богомаз также сообщил об отражении массированной атаки беспилотниками в Брянской области. ВС России ликвидировали 59 украинских дронов. Глава региона поблагодарил военных за проделанную работу.