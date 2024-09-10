Девятилетний ребенок погиб при атаке БПЛА в Раменском

Воробьев: в Раменском во время атаки дронов ВСУ погиб 9-летний ребенок

Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки украинских беспилотников в городе Раменском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в ходе ночной атаки дронов ВСУ пострадали многоквартирные дома. Загорелись квартиры в районе 11 и 12 этажей в доме на Спортивном проезде. На место прибыли экстренные службы.

«Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб девятилетний ребенок», — сообщил Воробьев.

Губернатор добавил, что еще один беспилотник попал в дом на улице Высоковольтной, повредив квартиру на девятом этаже. Пострадал один человек.

Эвакуированных жителей разместили в пункте временного размещения в Доме культуры имени Воровского, а также в школе на улице Высоковольтной.

Ранее жители Раменского городского округа рассказали о пожаре в жило многоэтажке, в которую попали обломки одного из сбитых БПЛА.