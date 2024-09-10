Летевший на Москву беспилотник сбили в Люберцах

Силы ПВО Минобороны отразили атаку летевшего на Москву беспилотника ВСУ в городском округе Люберцы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Собянин отметил, что сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод. Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летального аппарата.

Также еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский еще при подлете к Москве. В Калужской области обломки подавленного РЭБ украинского дрона повредили вышку сотовой связи. На месте работала оперативная группа.