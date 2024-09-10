Многоэтажка загорелась в Раменском при отражении атаки БПЛА

Собянин: при отражении атаки БПЛА в Раменском начался пожар в многоэтажке

В городе Раменское случился пожар на уровне 11 и 12 этажей жилого дома, работают экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжается атака вражеских БПЛА. Еще один сбит в городском округе Коломна», — написал мэр столицы.

По словам Собянина, в районе аэропорта Жуковский сейчас устраняют последствия падения осколков от сбитого дрона противника.

Ранее российские военные сбили пять украинских дронов, летевших в направлении Москвы. Два беспилотника ВСУ ликвидировали в городском округе Домодедово, еще два аппарата — в Раменском городском округе, один БПЛА уничтожили в городском округе Люберцы.

Ранее российские зенитчики отразили массированную атаку дронов ВСУ в Брянской области, уничтожив 59 вражеских БПЛА.