Воздушную тревогу объявили по всей Украине. В Киеве заявили о взрыве

В Киеве заявили о мощном взрыве после воздушной тревоги

Утром 7 октября в Киеве прогремел мощный взрыв. Мэр города Виталий Кличко предупредил о работе ПВО, призвав жителей спуститься в укрытия.

«В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее местные СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории республики.

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