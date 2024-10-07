Воздушную тревогу объявили по всей Украине. В Киеве заявили о взрыве

Утром 7 октября в Киеве прогремел мощный взрыв. Мэр города Виталий Кличко предупредил о работе ПВО, призвав жителей спуститься в укрытия.
«В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее местные СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории республики.
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