Уровень воды у дамбы в Санкт-Петербурге поднялся почти на два метра

Во внешней части Финского залива в Санкт-Петербурге уровень воды превысил 180 сантиметров. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России».

«Комплекс защитных сооружений закрыт. Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб выше 180 сантиметров», — рассказали представители организации.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в черте Петербурга уровень воды составил 105 сантиметров, а в районе поста «Обуховский завод» она достигла отметки в 138 сантиметров.

Мощный ливень с грозой в Северной столице начался поздним вечером 3 июля. Одна из молний ударила прямо в вершину небоскреба «Лахта Центр» на берегу Финского залива.