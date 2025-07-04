Вице-президент «Транснефти» выпал из окна и погиб
Mash: вице-президент «Транснефти» Бадалов погиб, выпав из окна
Скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, он выпал из окна квартиры на Рублевском шоссе. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
На место ЧП прибыли следователи. Обстоятельства выясняют. Бадалов занимал пост вице-президента компании с 2021 года. Ему было 62 года.
До «Транснефти», судя по данным из открытых источников, работал генеральным директором в НИИ «Восход». Ушел с поста после предложения о новой работе.
В «Транснефти» Бадалов курировал цифровые вопросы, информационные технологии и процессы автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.