Жителей Подмосковья пригласили на конкурс экологических инициатив

В России стартовал прием заявок на экологический конкурс «Зеленая премия». Жителей Московской области пригласили присоединиться к инициативе по защите окружающей среды.

К участию призвали волонтеров, экоактивистов, ученых, предпринимателей и всех, кто разрабатывает проекты в сфере экономики замкнутого цикла и помощи природе.

«С самых первых дней своего существования ППК „Российский экологический оператор“ не только обеспечивает работу огромной отрасли по обращению с отходами, но и выдвигает множество других экологических проектов, в том числе в области просвещения, образования, науки, инноваций», — обратил внимание министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

По его словам, регион всегда с у довольствием сотрудничает с компанией.

Конкурс в этом году разделили на два направления: общественное и профессиональное.

Среди номинаций — «Экологические лидеры», «Образовательные проекты», «Технологические и цифровые решения», «Экологическое предпринимательство» и другие. Отдельно будут оценивать корпоративные и региональные инициативы.

В прошлом году в шорт-лист премии вошел проект подмосковной компании «Урбантех» — система «ОССиГ-контроль», которая отслеживает перемещение строительных отходов, повышая прозрачность их утилизации.

Подробности о конкурсе и подаче заявок можно узнать на официальном сайте.