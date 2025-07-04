Десять водоемов очистят в Дмитровском округе в 2025 году

Работы по очистке водоемов проходят в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов проверил, как приводят в порядок пруд в деревне Настасьино.

Работы у берега водоема, площадь которого составляет 2800 квадратных метров, специалисты проводят вручную, остальную часть очищают механическим способом. Мусор вывозят для утилизации. После завершения работ берег выровняют и засеют травой.

В Дмитровском округе более 450 прудов. Михаил Шувалов подчеркнул, что содержание их в надлежащем виде имеет большое значение для сохранения природы и экологии. «Мы стремимся сохранить и приумножить природное богатство Дмитровского края, и каждый очищенный водоем — это шаг к достижению этой цели», — сказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета.

В этом году в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» в округе очистят еще восемь прудов в деревнях Мисиново, Ревякино, Голиково, Ивашево, Ассаурово, Малая Черная, селах Жестылево и Белый Раст. Также планируется провести работы по очистке 14 прудов. Кроме того, в рамках реализации государственной программы «100 прудов и озер» по результатам голосования на портале «Добродел» проведут санитарную очистку Синьковского водохранилища.