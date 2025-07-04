Делегация из Шатуры поздравила город-побратим с Днем независимости Белоруссии

Делегация из Шатуры отправилась в город-побратим Узда Минской области. Поездку организовали ко Дню независимости Беларуси и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состав делегации во главе заместителя главы муниципалитета Ильи Климова вошли муниципальный депутат Маргарита Козлова, начальник централизованной бухгалтерии Светлана Дмитриенко и начальник отдела кадров Наталья Родина.

Гости из Шатуры передали коллегам поздравительный адрес от главы округа Николая Прилуцкого к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также поучаствовали в мероприятиях, приуроченных к этой дате.

Делегация посетила мемориал «Сожженая деревня Старина», Брестскую крепость, музей Великой Отечественной войны, а также с обзорной экскурсией побывала в Минске.

Они также посетят праздничное шествие и митинг ко Дню освобождения Беларуси от от немецко-фашистских захватчиков. Вечером в Узде пройдет концерт «Споем гимн вместе», а в конце запланирован фейерверк.