Волонтеры в Воскресенске изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» в Воскресенске продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. После учебных занятий ребята создают окопные свечи — источник тепла и света для военнослужащих на передовой.

Ребята собираются в молодежном центре «Олимпиец». Сначала они подготавливают парафин, картон и чистые металлические банки. После заливают расплавленный воск.

«Спрос на окопные свечи невероятно высок. Ежедневно поступают новые заявки от бойцов. Поэтому работа в „Олимпийце“ кипит постоянно. Готовые свечи тщательно упаковываются в коробки и доставляются в Центр помощи бойцам СВО. Оттуда свечи отправляются непосредственно на передовую, к тем, кто больше всего в них нуждается», — сообщили сотрудники центра.

Напомним, что в «Олимпийце» продолжают принимать парафин и чистые жестяные банки.