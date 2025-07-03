Жителей Подмосковья пригласили на экомарафон

Международный день отказа от пластиковых пакетов отмечается 3 июля. В честь этого в Подмосковье реализовали онлайн-проект «Беспакетность», в ходе которого с 3 по 16 июля пройдет экологический марафон.

В честь праздника экологи и активисты проводят мероприятия, в ходе которых призывают жителей отказаться от пластиковых пакетов в пользу многоразовых сумок. В честь этого движение «РазДельный Сбор» запустило онлайн-проект.

Как отметил глава регионального Минэкологии Виталий Мосин, он позволит жителям сформировать экологические привычки и воспитать ответственность за природу у молодежи.

«Пластиковая упаковка — практически непременный компонент незаконных свалок, с которыми мы боремся. Полагаю, нет нужды еще раз говорить о том вреде, который микропластик наносит водоемам, в том числе подмосковным. Поэтому я призываю жителей области поддержать проект „Беспакетность“», — сказал министр.

В ходе марафона участников ждут тематические задания, полезные советы и возможность выиграть призы. Узнать об этом больше можно по ссылке.