Военный эксперт Рожин заявил, что возраст мобилизации на Украине снизят до 18 лет

Власти Украины, скорее всего, понизят возраст мобилизации до 18 лет, потому что у них иссякает запас людей. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, сейчас в ВСУ очень много насильно мобилизованных бойцов. Это снижает общий дух и мотивацию военнослужащих и сказывается на результатах.

«Но противник всеми силами дает понять, что он не откажется насильственной мобилизации. И из-за нехватки людей Киев будет понижать возрастные границы мобилизации. Сначала будет 23 года, а потом, я думаю, до 18 лет они дойдут», — отметил эксперт.

Он добавил, что такое понижение мобилизационного возраста на Украине произойдет в ближайший год. Потому что проблема нехватки бойцов с каждым днем становится все острее.