Российские военные продвинулись от Северска на запад

Российские военные не только удерживают город Северск в ДНР, но и продвигаются на запад. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на «Итогах года».

Чтобы рассказать гостям о ситуации в городе, Путин пригласил командира роты 6-й отдельной мотострелковой бригады Героя России Нарана Очиргоряева, который 11 декабря лично докладывал главе государства на совещании в зоне СВО. Он рассказал, что самым сложным было дойти до Северска незаметно.

«Местность была открытая, отсутствовали естественные укрытия. Было принято решение двигаться малыми группами. Задача была выполнена, накопились под носом противника и ждали приказа», — рассказал офицер.

По его словам, жители города жили в страхе перед украинскими военными.

Перед этим Путин заявил, что освобождение Северска позволит российским военным двигаться к Славянску.