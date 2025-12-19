Сегодня 16:41 Прямая линия — 2025. Трансляция «Итогов года» с Путиным — самые острые вопросы и яркие цитаты Продолжительность прямой линии с Путиным превысила четыре с половиной часа 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Владимир Путин

Прямая линия с Владимиром Путиным 2025

Конец декабря — время подводить итоги 2025 года. Президент Владимир Путин сделал это сегодня в формате традиционной прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией. Глава государства ответил на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире. 360.ru провел трансляцию главного события этого месяца.

16:49 В общей сложности Путин ответил на 77 обращений — и от участников прямой линии, и от журналистов, которые приехали сегодня в Гостиный Двор. Также вопросы главе государства читали ведущие: они вывели на экраны в зале до 30 обращений, которые поступили через соцсети, мессенджеры, СМС и по телефону. Присутствовали сегодня в Гостином Дворе и иностранные журналисты. Пообщаться с Путиным смогли репортеры из Белоруссии, Сербии, Китая, США, Великобритании и Франции. Отвечая на вопрос журналиста французского телеканала TF1 Жерома Гарро, глава государства пообещал сделать все возможное в рамках закона, для того чтобы решить вопрос французского журналиста Лорана Винатье (признан иноагентом). «Я ничего о нем не знаю, но обещаю: я узнаю. И если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать», — сказал Путин.

16:37 Президент завершил прямую линию с россиянами и большую пресс-конференцию по итогам 2025 года. Она продолжалась более четырех с половиной часов. Перед заключением глава государства пообщался с еще несколькими журналистами из зала, ответил на вопросы о строительстве ВСМ, защите русскоязычного населения и культурных проектах.

Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без выборов это невозможно. Владимир Путин

16:26 Путин отвечает на вопрос о выборах на Украине. Москва слышит сейчас заявления о том, что киевские власти настаивают на том, что они якобы к ним готовы и хотят прекращения боевых действий. Но мы проводили выборы самых разных уровней и ничего не требовали, подчеркнул глава государства. «Нам старались их сорвать. Били по избирательным участкам. Но мы ничего не требовали, а делали. И представители киевского режима тоже могли бы их провести, если хотят. Мы готовы подумать о том, чтобы обеспечить безопасность на время выборов, не бить вглубь страны. И если выборы будут, мы вправе потребовать, чтобы украинцы, которые живут в России, голосовали на территории Российской Федерации», — сказал президент.

Фото: РИА «Новости»

16:18 Вопрос президенту задает наша ведущая Регина Орехова. Первая часть его — об иностранных нейросетях. Путин заверил, что их запрещать в стране не собираются. Вторая часть вопроса стала отсылкой к словам главы государства о том, что он верит в любовь с первого взгляда. «А вы влюблены?» — спросила Орехова. Президент коротко ответил: «Да» — но подробностями делиться не стал.

16:11 В ответ на вопрос, какой будет Россия через 200 лет, глава государства заявил, что это можно себе представить: «У нас только Большому театру 250 лет». «Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованной. И на базе этого образования она будет высокотехнологичной, будет решать все стоящие перед ней задачи в области социальной политики, экономики, здравоохранения. Будет жить в мире и выстроит отношения на основе уважения со всеми участниками международного процесса», — подчеркнул Путин.

Фото: РИА «Новости»

16:11 Путин заявил, что верит в любовь с первого взгляда и в Господа, который никогда не оставит Россию. 16:09 Больше всего его мотивирует доверие людей и вера в будущее России, признался Путин. 16:08 Настоящая дружба предполагает полное бескорыстие, заявил президент, добавив, что те люди, которых он считает своими друзьями, ведут себя сдержанно и ему за них не стыдно. 16:07 У меня вся жизнь практически на виду, не хочу давать поводы для пересудов, добавил Путин, отвечая на вопрос о своих сильных и слабых качествах.

16:05 У меня такое ощущение, словно Новый, 2025 год мы отмечали недели две-три назад, признался Путин. Было очень много событий в жизни страны. Она сохраняет устойчивость экономики, многое делается для вооруженных сил, подчеркнул он.

16:03 Еще один вопрос из блица: записывал ли Путин близким видеокружки в мессенджерах. Ответ на этот вопрос президент дал отрицательный. О личных успехах глава государства не стал говорить, поскольку не отделяет свою жизнь от жизни страны.

Фото: РИА «Новости»

16:00 Блиц с президентом. Что написать для потомков и положить в капсулу времени? «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веках, с благодарностью воспринимали все, чтобы было сделано нашими предками. Мы жили нашими текущими заботами, но шли вперед, работали, сражались, думали о будущем, думали о вас, и если в ваших руках наше послание, значит, и вы чувствуете себя частью этого бесконечного потока времени, понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Значит, и мы жили не напрасно, и мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вами гордились так, как мы гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», — ответил Путин.

15:53 Дети 90-х сейчас — это костяк на фронте и герои, на них можно равняться, согласился Наран Очир-Горяев.

У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. И много молодых людей, в том числе из поколения 90-х. И что? Как они себе проявляют? Владимир Путин

15:50 Путин не согласился с тезисом о том, что поколение 90-х было потерянным для страны. Это вечная проблема отцов и детей, заметил он. «Послушайте, я после университета сразу стал служить в органах безопасности, быстро перешел в разведку, и один из способов проверки сотрудников там — постановка в очень сложную ситуацию, потому что тогда человек проявляется. И в нашей истории так было всегда», — добавил глава государства.

15:47 Президент с сожалением отметил, что россияне стали меньше читать и такая тенденция наблюдается во всем мире. «Это прежде всего зависит от школы, семьи, родителей. Нужно больше внимания уделять детям, выдерживать конкуренцию с современными средствами коммуникации», — добавил Путин. По его словам, надо доводить до детей ценность книги.

Фото: РИА «Новости»

15:44 Девочка Вика попросила Путина «никуда не уходить» и сказала, что хочет заменить Павла Зарубина. Путин в ответ предложил, чтобы Зарубин взял Вику на стажировку, а когда сам президент пойдет на покой, они вместе «гоняли бы руководство».

15:42 Путина спросили, какие номера у него на машине. Президент признался, что не знает, потому что никогда не обращал на это внимания. Говоря о своем графике, Путин заявил, что не скажет, во сколько заканчивает работать, потому что «это неприлично и настоящее нарушение трудового законодательства». Правильно вовремя ложиться спать, посоветовал глава государства.

15:35 Блогер из зала попросил Путина подписаться на его канал в MAX и поздравил своего отца с днем рождения. Путин в ответ заявил, что конкуренция для MAX будет, но проблема только в одном — в несоблюдении российских законов со стороны иностранных мессенджеров.

Уверен, что у MAX будут конкуренты. Россия теперь добилась полного цифрового суверенитета. Он есть у США, Китая и теперь у России. Плюс есть ряд услуг, которые мы можем оказывать через MAX, которые в иностранных мессенджерах мы оказывать не могли. Конкуренция должна быть, и она будет. Владимир Путин

Фото: Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com

15:28 Что касается обеспечения льготными лекарствами, то, по словам Путина, перед прямой линией он обсудил с чиновниками проблему обеспечениями медикаментами таких категорий россиян. Подобных обращений много, добавил президент.

Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам Министерства здравоохранения, да и другим контрольным организациям. Владимир Путин

15:25 Большая проблема, которую затронули на прямой линии, — сложности у больных с диабетом, которые не могут пользоваться особыми приложениями для отслеживания уровня сахара в крови. Все из-за ограничения мобильного интернета. Также на сложности жалуются россияне, которые не могут получать лекарства по льготе.

Президент напомнил, что ограничения мобильного интернета связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Если компоненты сервисов для диабетиков находятся за рубежом, противнику легче выбирать цели для ударов.

Фото: РИА «Новости»

По его мнению, есть два способа решения этой проблемы: переход на российское программное обеспечение или использование возможностей иностранных производителей, работающих в России. Но тогда с ними нужно будет договариваться о переводе соответствующих сервисов на территорию страны. «В любом случае и по тому, и по другому направлению нужно будет поработать», — пообещал он.

15:23 Москвой мы все гордимся, подчеркнул президент. Вопросы транспортных развязок решаются на системном уровне, у команды Собянина в целом получается решать эту задачу. «И когда я езжу по Москве, конечно, поток очень сильный, особенно в центре, и это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах», — указал президент.

15:21 Что касается утильсбора, речь идет о достаточно мощных машинах, и, безусловно, правительство это понимает и затрагивает граждан с относительно высокими доходами в основном в крупных городах. И связано это с задачей Минфина получить дополнительные доходы для технологического развития страны, пояснил Путин.

Надеюсь, что и эта мера будет не вечной и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким. Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки. Владимир Путин (об утильсборе)

15:20 Путин обратился к журналистке в кокошнике. Вопрос от «Москвы 24» — похорошела ли столица, как дороги, меньше ли пробок? И что будет дальше с автомобилями на фоне повышения утильсбора. Что посоветует выбирать президент?

Фото: РИА «Новости»

15:16 Если нам будут создавать угрозы, мы будем их уничтожать, все должны отдавать себе в этом отчет, предупредил Путин, отвечая на вопрос журналиста «Звезды» о возможных атаках против Калининградской области.

На Кавказе есть очень хорошая традиция — они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. И это реально правильно, надо бы брать с них пример.

15:15 Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку семей, заявил Путин. «Ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор. Но даже в этом случае, даже там и тогда, где и когда разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, все равно еще есть целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей», — заметил он.

Фото: РИА «Новости»

15:09 Путин заметил в зале молодого человека с плакатом «Хочу жениться» и дал ему слово. Журналист поблагодарил, сделал предложение своей девушке Ольге и пригласил президента на свадьбу. Также молодой человек задал вопрос об ипотеке для семей. По его словам, со своей невестой он уже восемь лет вместе (ему 23 года), однако пара не может позволить себе детей. Причина — высокие выплаты по кредиту за жилье. «Если я возьму ипотеку сейчас на однокомнатную квартиру, то буду платить 30 лет по 50 тысяч в месяц», — пояснил он. Путин предложил паре переехать туда, где ипотека не 6, а 2%.

15:07 После обращения из Всеволожска президент поручил больше не продлевать штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья.

Главная страна НАТО нас врагом и противником не считает. Надо внимательно относиться к своим обязанностям, смотреть по сторонам. Это не только генсека НАТО касается. Владимир Путин

15:00 Путин напомнил, что США создавали и являются главными спонсорами НАТО. И в новой стратегии безопасности альянса Россия не указана в качестве врага, в качестве цели. Но при этом генсек блока готовится к войне с Москвой, поразился президент.

14:58 Наболевший вопрос президенту задала по видеосвязи студентка медвуза. Речь шла об отработке в системе ОМС. Глава государства подчеркнул, что не считает избыточными новые требования к выпускникам-медикам. «Человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности <…> в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС. <…> Но мне кажется, что это требование вряд ли можно назвать избыточным», — сказал глава государства.

14:52 Мы естественным образом дополняем друга друга и должны работать друг с другом. Если этого не произойдет, Европа будет исчезать, предупредил Путин.

14:51 Запад создает из России образ врага, для того чтобы прикрывать свои собственные ошибки. Но мы готовы с вами работать. И с Великобританией, и с США, и с Европой в целом. Но на равных, подчеркнул он. И если это произойдет, то выиграют от этого все.

Фото: РИА «Новости»

14:49 Президент не стал комментировать иск Трампа к «Би-би-си», назвав это «их семейным делом». Не хочу сыпать вам соль на рану, признался глава государства.

Это их семейные дела, пускай они сами и разбираются. Я не хочу сыпать соль вам на раны, не хочу касаться этой темы. Хотя проблема недостоверного освещения информации есть. Это очевидно, я думаю, что президент Трамп прав. Владимир Путин

14:46 Путин в ответ уточнил, что закон об иноагентах не изобретение России, и в США для них гораздо более серьезные наказания. Наш закон требует только заявить об источниках финансирования, если вы занимаетесь политической деятельностью, у нас нет репрессий и уголовного преследования, напомнил президент.

Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко прописаны в Конституции Российской Федерации, в Основном законе нашей страны. Владимир Путин

14:45 Журналист «Би-би-си» спрашивает Путина о будущем России: будет ли усиливаться поиск «врагов внешних и внутренних», будут ли отключать мобильный интернет, будут ли еще спецоперации? Практически вся власть в ваших руках, значит, и будущее тоже. Каким оно будет, спросил он.

Проблема с водоснабжением Донецка решится, когда под контролем России будет находиться территория за Славянском. Владимир Путин

14:40 К Путину обращается военкор Евгений Поддубный. Вопрос о ситуации в Донбассе и проблеме с водоснабжением этого региона. Воды толком нет в Донецке, Горловке и многих других городах. Те, кто живут на этажах выше шестого, могут вообще эту воду не увидеть. И эта блокада рукотворная, заметил журналист. Путин в ответ напомнил, что проблему можно будет кардинально решить, когда территория за Славянском перейдет под контроль России. Также решается вопрос со строительством водоводов.

Фото: РИА «Новости»

14:30 Путин рассказал о недавней встрече с матерью 10 детей, и женщина призналась ему, что с появлением каждого своего ребенка она не понимала, как семья жила без нового члена семьи раньше. Президента очень тронуло такое отношение. «Прошу вас, всегда думайте об этом, нужно пропагандировать это. Важно состояние души и понимание простого человеческого счастья», — пояснил он, обращаясь к залу.

Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое радость материнства и отцовства. Владимир Путин

14:26 Этот вопрос волнует практически все страны с крупными экономиками, и в некоторых ситуация складывается драматически, как, например, в Японии и Южной Корее, заметил Путин. В России рождаемость снижается, но обеспечить рост — очень сложная задача. Разумеется, семьи не должны чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка, констатировал он. Есть много разных инструментов и мер, над семейной ипотекой еще нужно будет поработать. Это очень тонкий процесс, добавил глава государства.

Фото: РИА «Новости»

14:25 Президента спрашивают о снижении демографии, хотя есть льготы, выплаты и так далее. Тем не менее снижение все равно есть, а молодые люди больше заинтересованы в финансах, в карьере. Отсюда возникает вопрос о новых мерах, чтобы молодежь все-таки создавала семьи.

14:21 К Путину обращается журналист из Китая, вопрос о развитии отношений Москвы и Пекина. Путин в ответ назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером. Это самая главная основа развития наших отношений, указал глава государства. «Сотрудничаем в военной области, регулярно проводим совместные учения, патрулирования стратегической авиации, и на море, и сухопутные войска», — добавил он.

14:20 Путин пообещал проработать вопрос о компенсациях за второе утраченное жилье в приграничье. «Обязательно, обещаю вам, мы проработаем эти вопросы. Вы знаете, такие вопросы постоянно возникают и при реакции нашей на какие-то чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами, с наводнениями и так далее. Здесь ситуация еще гораздо более драматичная. Но вопросы подобного рода в той системе отчета, когда мы боремся с последствиями ЧС, они прорабатывались, их точно можно проработать. Обязательно этим позанимаемся», — сказал президент, отвечая на вопрос журналистки из Белгородской области.

Фото: РИА «Новости»

14:18 Отдельное внимание Путин уделил часам работы детских садов, призвав продлить их график до восьми часов вечера. Также глава государства отметил, что вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов.

14:15 Мать-героиня сейчас приравнивается по льготам к Героям Трудам. Плюс раньше у нас начислялись баллы к пенсии и учитывались только три ребенка, теперь же при начислении пенсии баллы будут учитываться и на всех последующих детей, добавил глава государства. 14:14 Президент назвал правильной постановку вопроса о возможном продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет. Но вопрос в бюджетных ограничениях, пояснил он.

Например, из уплаченных 13% НДФЛ на доходы физических лиц в семьях, где доходы являются скромными, из 13% уплаченных 7%, большая часть, будет возвращаться назад в семью. Ну, в принципе, это, надеюсь, будет реальный способ поддержки семьи с детьми. Я уже не говорю о других составляющих ее поддержки. Конечно, этого недостаточно. Владимир Путин

14:11 Президенту задали несколько вопросов о поддержке матерей. Путин отметил, что новая семейная выплата с 2026 года станет реальным способом помочь семьям. «Что касается семей с детьми, здесь вообще все должно выстраиваться вокруг семьи. Мы не стараемся так сделать, но просто обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семьи с детьми вводятся с 1 января следующего года», — указал глава государства.

Фото: РИА «Новости»

Мы ведь ничего не требуем необычного, мы не говорим, что какая-то страна не может выбирать тот или иной способ защиты, но он не должен угрожать нам. Мы настаиваем на выполнении данных нам обещаний. Нас же надули. Владимир Путин

13:59 К Путину обращается журналист из Сербии. Вопрос также касается украинского конфликта и сотрудничества с НАТО и санкций. Президент заметил, что движение альянса к границам России вызывало и вызывает законную озабоченность. Еще до развала СССР в Европе были опытные политики, которые предлагали не расширять НАТО, а создавать новую систему безопасности, включая Россию, указал Путин.

Мяч на стороне западных оппонентов. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами. Владимир Путин

13:52 ❗ На встрече в Анкоридже мы почти согласились с предложениями Трампа, так что говорить, что мы что-то отвергаем, абсолютно не корректно. Нас просили о компромиссах, в Анкоридже я сказал, что мы с компромиссами согласны, подчеркнул Путин.

Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне. Владимир Путин

13:50 Песков обращается к журналистам из NBC. Путина спрашивают об украинском кризисе и Трампе. Не мы начинали эту войну, напомнил в ответ президент. Мы долго не признавали независимость непризнанных ДНР и ЛНР и после обмана нас и нереализации Минских соглашений были вынуждены использовать военные силы, подчеркнул Путин.

Но если серьезно, это комета. Причем комета из другой галактики, поэтому ее поведение отличается. Она достаточно большая — от двух до шести километров. Объект находится от нас на расстоянии сотен миллионов километров. Пошлем его к Юпитеру! И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему. Владимир Путин

13:45 Журналисты из Тюмени спрашивают Путина о таинственной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Президент в ответ пошутил, что это секретное оружие России, но его будут применять только в крайнем случае. Тут же он подчеркнул, что Москва выступает против размещения оружия в космосе.

В целом Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно. Владимир Путин

13:39 Тем временем Центробанк снизил ключевую ставку до 16%, заметил ведущий прямой линии Павел Зарубин. Путин в ответ напомнил о постоянном давлении на регулятор из-за этого показателя. Также глава государства подчеркнул, что не вмешивается в решения Банка России по денежно-кредитной политике. «По закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь оградить их от всяческого влияния и давления со стороны», — сказал президент.

13:34 Путин ответил на обращение предпринимателя из Люберец касательно изменений в налоговой сфере, пообещав помочь разобраться с возникшими трудностями. Также глава государства с улыбкой отметил название пекарни, которую открыл мужчина. Кафе называется «Машенька». «Может, пришлете чего-нибудь вкусненького? А я со своей стороны поработаю с правительством», — пошутил Путин. Отдельно президент подчеркнул, что корректировки в сфере налогообложения МСП не должны привести к проблемам у производственного бизнеса. «Это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. Обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур», — добавил он.

Повышение НДС не будет вечным, налоги в будущем должны снижаться. Владимир Путин

13:30 Новый блок вопросов — о налогах. Отвечая на них, Путин констатировал, что как только повышаются налоги, сразу же появляется искушение уйти от их оплаты, но от этого нужно избавиться. 13:24 Отвечая на вопрос от военкора из Якутии, президент пообещал, что в России будут делать все для укрепления единства людей.

У всех народов России общие ценности, во время СВО это хорошо видно. Владимир Путин

13:22 Президент назвал очень важным общение с бойцами СВО и с людьми во время поездок по России. «Встречи с людьми, с ребятами с фронта, напрямую общение с ними, если я попадаю в какие-то трудовые коллективы в рабочих поездках по стране, очень важны, сразу возникает живинка, начинаешь чувствовать настроение людей, их запросы и потребности», — подчеркнул глава государства.

Фото: РИА «Новости»

13:16 Самый лучший социальный срез дают мероприятия такого рода, как прямая линия, ответил глава государства. Поступившие обращения связаны с насущными проблемами людей, над ними будут работать в том числе специалисты из «Народного фронта». 13:15 Президенту задает вопрос представитель «Детской редакции». Мальчику 13 лет. Вопрос о ценной информации, которую получает Путин, чтобы знать, что на самом деле волнует россиян. 13:13 Мошенничество никуда не делось, подчеркнул Путин, напомнив о базовых правилах при подозрительных звонках. Нужно сразу класть трубку и не обсуждать вопросы, связанными с деньгами и имуществом. 13:09 Путин принес соболезнования и извинения вдове, признав, что сейчас есть проблемы в коммуникации между Минобороны и социальными службами. Президент пообещал взять вопрос под личный контроль, чтобы люди не испытывали сложностей, тем более если речь идет о семьях с детьми.

Отдельно глава государства затронул тему пропавших без вести и выразил надежду, что количество таких бойцов будет значительно сокращено.

Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменения в три раза. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться, и мы обязательно доведем ее до того, чтобы потери были сведены к нулю. Владимир Путин

13:07 К президенту обращается вдова бойца СВО, женщина не может получить пенсию по потере кормильца и просит о помощи.

13:04 Путин отметил большой поток добровольцев в ВС России. Более того, количество россиян, которые хотят служить в беспилотной авиации, таково, что Минобороны вынуждено было объявить конкурс.

По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тысяч человек — 406 или 410 тысяч. Владимир Путин

12:58 Бригада «Ветераны» грамотно и скрупулезно готовила каждую свою операцию, безусловно, она заслуживает звания гвардейской, ответил Путин. Также президент согласился, что тяжелых беспилотников на фронте пока не хватает, но эту проблему решают. Лично этим вопросом занимается министр обороны Белоусов. И сейчас по количеству БПЛА российские силы превосходят противника, подчеркнул президент.

12:56 Слово дают военкорам. Журналист Первого канала передает вопрос от операторов дронов и благодарность за оптоволоконные БПЛА. Но есть, по их оценке, и нехватка таких беспилотников, как «Баба-яга». Завершил свое обращение военкор вопросом о присуждении бригаде «Ветераны» звания гвардейской.

Фото: Пресс-служба Кремля

12:49 Президент назвал настоящим грабежом попытки Европы посягать на замороженные российские активы для выдачи так называемого репарационного кредита Киеву. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия к еврозоне, предупредил Путин.

Стоит только начать, а потом это можно делать и тиражировать под разными предлогами. Сейчас кому-то не нравится проведение СВО и борьба с неонацизмом на Украине. А потом кому-то может не понравиться, скажем, политика в области ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено), а в мусульманских странах много очень жестких законов по защите, по сути, наших общих традиционных ценностей. Но самое главное, что бы они ни украли, когда-то придется отдавать. Владимир Путин

12:47 России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, несмотря на задержки, связанные с санкциями, отметил Путин.

Коллеги из Сибирского отделения Академии наук, Институт ядерной физики, поставили вопрос о необходимости создания СКИФа, установки-ускорителя. И действительно, были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить эту работу. Это здорово. Владимир Путин

12:40 СКИФ — это действительно большой успех, подчеркнул Путин. Для удержания молодых специалистов, по словам президента, важно, во-первых, создание и лабораторной базы, и условий для жизни. Все это постепенно будут делать, на это нацелена в том числе система грантов и мегагрантов, напомнил президент.

Интересно В наукограде Кольцово сейчас завершается строительство объекта класса мегасайенс — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Фотоны синхротронного излучения (СИ) будут испускаться при торможении в магнитном поле электронов, летящих с околосветовой скоростью в вакууме по накопительному кольцу с длиной окружности почти 500 метров. В наукограде Кольцово сейчас завершается строительство объекта класса мегасайенс — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Фотоны синхротронного излучения (СИ) будут испускаться при торможении в магнитном поле электронов, летящих с околосветовой скоростью в вакууме по накопительному кольцу с длиной окружности почти 500 метров.

12:38 Песков обращается к журналистам из Сибири. И их вопрос связан со СКИФ и удержанием молодых ученых.

Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — составит 4,5%. Владимир Путин

12:35 Дефицит бюджета — 2,6%, но и госдолг остается одним из самых низких среди развитых экономик, подчеркнул президент. Но самое главное, по словам Путина, заключается в том, что бюджет удалось сбалансировать. И качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, что говорит об устойчивости финансовой системы страны. 12:32 Путин перешел к теме экономики и темпов ее роста. В целом, по оценке президента, правительству удается решать сложные вопросы и снижать инфляцию. К концу года она будет на уровне 5,7-5,8%. И снижение темпов роста — плата за это, пояснил глава государства.

Резервов у ВСУ практически не осталось. Это должно побудить Киев к урегулированию. Владимир Путин

12:29 Зеленский, как всем известно, талантливый артист, другое дело, что стела, где он якобы делал фото, находится за несколько километров от города, ответил президент. И в связи с этим, по его словам, возникает вопрос: чего стоять на пороге? Заходи в дом.

Фото: соцсети Владимира Зеленского

12:28 Зарубин спрашивает Путина о селфи Зеленского в Купянске. Зачем он решился на подлог такого масштаба?

12:26 Люди в Северске были истощены и физически, и морально. Они ждали нас, были очень рады, добавил военный. Сейчас на этом участке фронта обстановка уже стабильная. Войска России продвигаются дальше.

В штурмовой группе у меня 157 человек, и при взятии населенного пункта были задействованы, как я раньше говорил, 24 группы, общая численность — 84 человека. Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами, при взятии населенного пункта в районе четырех человека потеряли всего. Наран Очир-Горяев Герой России (об освобождении Северска)

12:25 Мирные жители этого города долгое время были в страхе, под натиском противника. При отходе из города ВСУ расстреливали мирных людей, которые не хотели уходить вместе с ними, подчеркнул боец.

12:24 Путин обратился к сидящему в зале Герою России. Боец родом из Калмыкии. Наран Очир-Горяев начинал свой путь как простой водитель, а сейчас командует штурмовой ротой. Президент спросил его об освобождении Северска. 12:19 Уверен, что до конца года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов, подчеркнул Путин.

Фото: Пресс-служба Кремля

12:18 Взяты города Волчанск и Купянск, перечислил глава государства, говоря о продвижении российских сил в других регионах. 12:17 Путин отметил успехи группировки «Восток» на Запорожском направлении. Основное внимание сейчас сосредоточено на Гуляйполе. Параллельно продолжается освобождение и других населенных пунктов области. 12:16 Очень важным событием было взятие Красноармейска, указал Путин. Это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций. Рядом расположен Димитров — он сейчас полностью окружен. На данный момент 50% этого города находятся под контролем ВС РФ.

12:15 Совсем недавно президенту доложили о взятии Северска, что открывает возможности наступления на Славянск. Отдельно Путин отметил успехи российских военных у Красного Лимана — в скором времени город будет освобожден.

Только что выслушал очередной доклад начальника Генерального штаба. Что хочу сказать в целом? Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью — стратегическая инициатива — перешла в руки российских вооруженных сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Владимир Путин

12:13 Путин начал прямую линию с описания ситуации в зоне СВО. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отходит, подчеркнул он.

12:08 Зарубин обратился к ведущей 360.ru Регине Ореховой с модными лабубу, которые буквально взорвали ПМЭФ в этом году. Зверьки — с лицами политиков, среди них в том числе и Дональд Трамп. Наш вопрос президенту будет связан с международной повесткой.

12:04 Ведущие прямой линии за минуты до ее начала пытаются узнать у журналистов, как привлечь внимание президента. Некоторые девушки в этом году, например, решили надеть кокошники, и по традиции в зале, конечно, много небольших табличек и плакатов. 11:50 Информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным» включили в белый список сайтов, поэтому посмотреть эфир можно будет и при ограничениях интернета. 11:33 До начала «Итогов года» остается меньше получаса. Помогать вести прямую линию будут Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Микрофоны задающим вопросы будут передавать девушки в кокошниках. 11:01 Над некоторыми проблемами, с которыми россияне обратились на прямую линию, начали работать еще до ее начала из-за необходимости срочного решения. Вопросов от жителей страны поступает огромное количество. По последним данным, их уже более 2,5 миллиона. Лидеры по активности — Москва, Петербург, Краснодарский край, говорят в кол-центре прямой линии. 10:23 У посетителей прямой линии забрали квашеную капусту, энергетики и мандарины. Их и другие предметы, которые нельзя пронести в Гостиный Двор, складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей. Там вместе с капустой лежат капли для носа, шоколадные батончики и напитки. По окончании прямой линии владельцы смогут забрать свои вещи.

10:14 Госавтоинспекция перекрыла движение вокруг Гостиного Двора. Москвичам советуют отказаться от личного транспорта до 20:00 из-за локальных ограничений в центре, для поездок в эту часть города советуют пользоваться метро.

10:00 Больше всего вопросов, поступающих на прямую линию, касается социального обеспечения, бойцов СВО и членов их семей. По словам Пескова, хотя набор основных тем остается традиционным, их актуальность меняется каждый год. Так, в 2024 году самыми популярными были вопросы здравоохранения, а в этом году тема не попала даже в первую пятерку.

09:23 Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени, но у входа в Гостиный Двор в Москве уже скопилась огромная очередь из журналистов. Чтобы попасть на площадку, представителям прессы нужно пройти обязательную зону контроля. Формат «Итогов года» оставили совмещенным: в одной передаче будут объединены прямая линия и большая пресс-конференция. Вопросы россиян традиционно принимали заранее и продолжат собирать во время программы.