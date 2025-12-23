Путин вручит государственные награды 24 декабря

Президент Владимир Путин 24 декабря вручит государственные награды в Екатерининском зале. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства наградит орденами, медалями и почетными званиями артистов, ученых, спортсменов, врачей, промышленников и других выдающихся людей. Конкретные имена приглашенных на церемонию не сообщаются.

В прошлую среду Путин наградил «Золотыми звездами» Героя России участников специальной военной операции, освобождавших город Северск в ДНР, в том числе старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, который два дня спустя участвовал в «Итогах года».

В начале декабря президент подписал указ о награждении Надежды Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, а генерального директора КамАЗа Сергея Когогина — Золотой Звездой Героя Труда.