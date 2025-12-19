RT побеседовал с семьей героя России, участвовавшего в прямой линии Путина

Супруга военного призналась, что расплакалась от счастья и гордости, узнав о присуждении мужу высокого звания.

«Это психологическая поддержка, это понимание, что все делается правильно. Это гордость за свою республику, гордость за Россию», — отметила она.

По словам сестры героя Жанны, ее брат сделал осознанный и добровольный выбор служить родине. Она пояснила, что Очир-Горяев имеет опыт службы в правоохранительных органах и участия в миссиях в Чечне.