RT побеседовал с семьей героя России, участвовавшего в прямой линии Путина
Telegram-канал RT пообщался с семьей героя России Нарана Очир-Горяева, участвовавшего в прямой линии президента РФ Владимира Путина.
Супруга военного призналась, что расплакалась от счастья и гордости, узнав о присуждении мужу высокого звания.
«Это психологическая поддержка, это понимание, что все делается правильно. Это гордость за свою республику, гордость за Россию», — отметила она.
По словам сестры героя Жанны, ее брат сделал осознанный и добровольный выбор служить родине. Она пояснила, что Очир-Горяев имеет опыт службы в правоохранительных органах и участия в миссиях в Чечне.