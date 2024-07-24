В промзоне Харькова прогремел взрыв

Терехов: удар по Харькову пришелся на промышленную зону

Утром 24 июля в Харькове прогремела серия взрывов. Один из них произошел в промышленной зоне, сообщил глава города Игорь Терехов в своем Telegram-канале .

По его информации, первый взрыв послышался около 05:16. Терехов сообщил, что второй прогремел спустя примерно 20 минут.

«Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города», — сказал он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале, что около пяти часов утра нанесли удар по Малоданиловской территориальной общине. Загорелось одно из зданий.

Под Луганском 23 июля сработала система ПВО. Местные жители слышали, по меньшей мере, два взрыва. Представитель военной комендатуры сообщил журналистам об уничтожении украинских дронов.