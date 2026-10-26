Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек

Гусев: число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех

Количество погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до трех, возросло и число раненых — до 39 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев .

В больницах продолжают лечение 12 человек (трое из них — в реанимации). Еще 12 горожан получают помощь амбулаторно, 15 же пострадавших отпустили домой.

Среди раненых — трое детей.

В ночь на 26 октября по Воронежской области ударили 113 БПЛА. Движение поездов в регионе приостановили из-за отсутствия напряжения в контактной сети, которое пропало после ударов БПЛА. Составы начали ходить только в 10:25.

В результате налета также случились пожары на нескольких предприятиях, в деловом центре, многоэтажке, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Всего же над Россией сбили почти 300 дронов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что из-за атаки БПЛА на Мелитополь пострадали дети. Ранения получили двое несовершеннолетних и мужчина 1961 года рождения.