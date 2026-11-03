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    Микроавтобус с детьми попал под удар ВСУ в белгородском селе Введенская Готня

    Шуваев: трое детей и женщина пострадали от удара ВСУ в селе Введенская Готня

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу, проезжающему по селу Введенская Готня Ракитянского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Александр Шуваев, травмы различной степени тяжести получили женщина и трое несовершеннолетних пассажиров.

    Он уточнил, что слепые осколочные ранения ног получили девочка 10 лет и 16-летний подросток. У пострадавшей женщины и пятилетней девочки врачи предварительно диагностировали акубаротравмы.

    «Всем оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования они направлены в медицинские учреждения Белгорода», — заявил Шуваев.

    Губернатор Белгородской области добавил, что врачи и власти региона приложат все усилия для выздоровления пострадавших и при необходимости переведут их для лечения в федеральные клиники.

    В минувший понедельник, 2 ноября, запущенный украинскими боевиками беспилотник ударил по автомобилю, в Шебекине. Как сообщил оперативный штаб Белгородской области, раненого водителя из салона вытащили бойцы самообороны.

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