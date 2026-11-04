Более 700 дронов ВСУ уничтожили ночью над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 709 украинских беспилотников за прошедшую ночь над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны .

БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ростовской областями.

Также украинские дроны уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Адыгеей.

В результате ночной атаки повреждения получил логистический центр Ozon в Адыгейске. По предварительной информации, никто не пострадал.

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили восемь беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин добавил, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об одной из крупнейших атак в дни проведения саммита Россия — Африка в Москве.