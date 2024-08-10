Украинский пленный назвал геноцидом приказы своего командования
Украинский пленный Алексей Пашкин назвал геноцидом поступки командования ВСУ
Приказы украинского командования, которое отправляет военных выполнять бессмысленные задачи, являются геноцидом. Такое заявление сделал пленный солдат ВСУ Алексей Пашкин, сообщили «Известия».
«Это неправильно. Люди идут неподготовленные», — рассказал он.
Пленный предположил, что командование умышленно отправляет их на невыполнимые задачи, зная, что численность российской армии намного больше.
«В моем понятии это геноцид. Сказали: „Держитесь, все будет классно, мы вас поддержим“. В итоге никакой поддержки не было и быть не может, потому что у нас нету людей», — заявил он.
Пашкин добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы сесть за стол переговоров, передавал RT.
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