Украинский пленный назвал геноцидом приказы своего командования

«Это неправильно. Люди идут неподготовленные», — рассказал он.

Пленный предположил, что командование умышленно отправляет их на невыполнимые задачи, зная, что численность российской армии намного больше.

«В моем понятии это геноцид. Сказали: „Держитесь, все будет классно, мы вас поддержим“. В итоге никакой поддержки не было и быть не может, потому что у нас нету людей», — заявил он.

Пашкин добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы сесть за стол переговоров, передавал RT.

Из-за кадрового голода ВСУ перебросили к Торецку в ДНР подразделение, состоящее из мобилизованных пенсионеров и инвалидов, рассказывал другой пленный Владислав Спицкий. От страха быть мобилизованными многие украинцы бегут. Дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны, признался один из покинувших Украину. Некоторые поступают в вузы для отсрочки от армии. Самые отчаявшиеся пытаются прорваться через границу.