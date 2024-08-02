Более 35 украинцев утонули в реке Тиса на границе с Румынией

С начала СВО в реке Тиса утонули 37 беглецов от мобилизации на Украине

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова заявила, что по меньшей мере 37 граждан Украины призывного возраста утонули в реке Тиса на границе с Румынией, пытаясь сбежать из страны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Федорова отметила, что с февраля 2022 года в речных водах погибли 37 уклонистов, но эта цифра может быть больше.

«Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось», — заявила она.

Федорова добавила, что только с начала 2024 года пограничники обнаружили 17 тел.

Ранее украинские полицейские и пограничники задержали 27 мужчин, пытающихся сбежать от мобилизации в Молдавию. Их обнаружили во время обхода села в Одесской области.

В начале июля в Закарпатской области бойцы ВСУ перекрыли доступ к Тисе с трассы колючей проволокой.