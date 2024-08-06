Командование Вооруженных сил Украины из-за кадрового голода перебросило к Торецку в ДНР подразделение, состоящее из мобилизованных пенсионеров и инвалидов. Пленный Владислав Спицкий рассказал об этом ТАСС .

Мужчина попал в армию в 2022 году по мобилизации. Сначала он служил на блокпостах в тылу, но затем подразделение, состоявшее из пенсионеров и инвалидов, перебросили к линии боевого соприкосновения. Так Спицкий стал солдатом 53-й отдельной механизированной бригады.

«Нам некуда было деваться. Нас на точке оставалось пять человек <…> — пенсионеры, глухие, кривые и косые», — сказал он.

Бойцам поручили удерживать оборону на одном из участков в районе Торецка. Впоследствии Спицкий попал в плен.

О том, что в подразделениях ВСУ под Торецком служили солдаты преклонного возраста, рассказал беженец из поселка Нью-Йорк. По его словам, молодых солдат оставили в тылу, а стариков бросили на передовую.

Украинские военные признали успехи российской армии под Торецком, сообщили «Известия». Офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что артиллерия едва справляется.