Украинцы начали массово поступать в вузы, чтобы избежать мобилизации

Лисовой: на Украине 200 тысяч мужчин поступают в вузы для отсрочки от армии

Фото: РИА «Новости»

Среди мужчин на Украине резко вырос интерес к поступлению в вузы. Опираясь на этот факт, министр образования страны Оксен Лисовой обвинил абитуриентов в попытке избежать призыва в ВСУ. Его слова привел Telegram-канал издания «Страна.ua».

«После проверки Государственной службой качества образования мы обнаружили определенную гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования на разные уровни. Мы будем очень внимательно проверять это явление», — сказал он.

По словам чиновника, в стране резко увеличилось количество украинцев старше 25 лет, которые решили получить высшее образование после начала конфликта. Своими наблюдениями Лисовой делился с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и офисом президента Владимира Зеленского.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров ранее назвал причину, по которой возросло число уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте