Украинцы начали массово поступать в вузы, чтобы избежать мобилизации

Лисовой: на Украине 200 тысяч мужчин поступают в вузы для отсрочки от армии

Среди мужчин на Украине резко вырос интерес к поступлению в вузы. Опираясь на этот факт, министр образования страны Оксен Лисовой обвинил абитуриентов в попытке избежать призыва в ВСУ. Его слова привел Telegram-канал издания «Страна.ua».

«После проверки Государственной службой качества образования мы обнаружили определенную гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования на разные уровни. Мы будем очень внимательно проверять это явление», — сказал он.

По словам чиновника, в стране резко увеличилось количество украинцев старше 25 лет, которые решили получить высшее образование после начала конфликта. Своими наблюдениями Лисовой делился с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и офисом президента Владимира Зеленского.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров ранее назвал причину, по которой возросло число уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины.