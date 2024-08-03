«Тотально ненавидят власть». Украинские дальнобойщики начали сбегать из страны

Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны. Мужчины отказываются возвращаться из-за страха быть отправленными на фронт, рассказал ТАСС сбежавший из Украины в Россию Артем Шевченко.

«Пересекали границу, бросали (фуры — прим. ред.), звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину. Из 20 мужиков 17 не пришли с рейса», — поделился Шевченко.

Многие мужчины призывного возраста даже не выходят на улицу — боятся, что их задержат и заберут в военкомат. Поэтому сейчас компании активно набирают на работу женщин.

Шевченко добавил, что ни от кого из своего окружения не слышал, что они хотят продолжения боевых действий в зоне спецоперации.

«Все хотят жить, ну и мужчины, естественно, хотят выехать. И тотально просто ненавидят власть», — подчеркнул он.

Украинские власти ужесточили мобилизацию. Призывной возраст снизили, а мужчин обязали предоставить государству свои личные данные. Военнообязанных «отлавливают» прямо на улицах.

Украинцы всячески пытаются избежать участи быть отправленными на фронт, некоторые поступают в вузы для отсрочки от армии. Самые отчаявшиеся пытаются прорваться через границу. Около 40 граждан Украины призывного возраста утонули в реке Тисе в Румынии, пытаясь сбежать из страны. Только с начала 2024 года пограничники обнаружили 17 тел.