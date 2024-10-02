Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородской области

Водитель грузовика чудом выжил при атаке украинского беспилотника в селе Черемошное в Белгородском районе. О налете БПЛА сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации главы области, мужчина получил контузию, множественные осколочные ранения спины, руки и ноги.
Его доставили в Октябрьскую районную больницу. Там пострадавшему оказали всю необходимую помощь.
«Для дальнейшего обследования пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Транспортное средство полностью сгорело», — заключил Гладков.
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